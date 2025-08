Toeriste 'seksueel misbruikt' tijdens parasailen in Tunesië: ‘Ik voelde me geschonden, vies en bang’

Een 52-jarige Britse toeriste beschuldigt haar parasail-instructeur in Tunesië van seksueel misbruik hoog boven open water. “Ik hing totaal hulpeloos in de lucht”, zegt ze aangeslagen.

Michelle Wilson was op vakantie in Tunesië met haar partner toen ze besloten te gaan parasailen. Vanwege de harde wind mochten ze niet met zijn tweeën, maar moest ze kiezen voor een solo-vlucht of begeleiding van een instructeur. Ze koos het laatste; een beslissing waar ze al snel spijt van kreeg.

Traumatisch

“Ik voelde dat er aan de achterkant van mijn bikinibroekje werd getrokken”, vertelt ze aan de Britse krant The Sun. “Zijn benen waren om me heen gewikkeld.”

Wat volgde, noemt ze ronduit traumatisch. “Hij betastte mij en wreef zijn lichaam tegen me aan”, legt Wilson uit. “Ik voelde hem tegen me aandrukken. Ik voelde me geschonden, vies en bang. Hij sprak Arabisch tegen mij en was nog maar een jonge jongen, misschien een jaar of twintig.”

Toen Wilson weer voet aan de grond zette, was ze volledig overstuur. “Het was een vreselijke ervaring. Ik was echt bang. Ik was hulpeloos terwijl ik in de lucht hing.”

Aanranding

De rest van haar vakantie kon ze niet meer genieten. “Als je als vrouw naar het buitenland gaat, verwacht je dat je geplaagd wordt. Maar dit was niet plagen, dit was aanranding.” Wilson heeft na het incident aangifte gedaan bij de Tunesische politie. Volgens haar is de man inmiddels gearresteerd.

De parasail-activiteit maakte deel uit van een pakketreis die zij bij easyJet geboekt had. De luchtvaartmaatschappij laat in een reactie weten de zaak serieus te nemen: “De veiligheid en het welzijn van onze klanten zijn onze prioriteit en we blijven mevrouw Wilson steunen. We werken nauw met onze hotelpartners samen en bestuderen de politierapporten,” aldus een woordvoerder van easyJet.

Roep om strengere controles

Het verhaal van Wilson verspreidt zich inmiddels op sociale media, waar andere vrouwen hun zorgen uiten over seksuele veiligheid tijdens excursies op vakantiebestemmingen. Velen roepen reisorganisaties op tot strengere controles van externe aanbieders van activiteiten.