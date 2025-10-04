Australië en Nieuw-Zeeland versterken economische integratie

MONARTO (ANP/BLOOMBERG) - Australië en Nieuw-Zeeland gaan vaart zetten achter een programma dat de economieën van de twee landen moet integreren en de handelsbarrières moet verminderen. De twee landen voeren de inspanningen op om het voor bedrijven makkelijker te maken in beide markten actief te zijn, onder meer door regelgeving en standaarden op elkaar af te stemmen. Dat stelden de beide handelsministers zaterdag in een verklaring na een ontmoeting in het Zuid-Australische Monarto.

"Dit gaat erom het voor bedrijven eenvoudiger te maken om handel te drijven, te investeren en te groeien, niet alleen tussen onze twee landen, maar in de hele regio", aldus de Nieuw-Zeelandse minister Todd McClay.

McClay en zijn Australische ambtgenoot Don Farrell bespraken ook hoe recente wereldwijde ontwikkelingen economische onzekerheid vergroten.