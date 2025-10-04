Je smartphone is walgelijk vies en maakt je waarschijnlijk ook nog eens een beetje gek

Wetenschappers ontdekken steeds meer manieren waarop je telefoon slecht voor je is.

Smartphones zijn niet goed voor ons. Ze werden in verschillende studies al in verband gebracht met aandachtsproblemen, angstgevoelens, minder lichaamsbeweging, een stijve nek, cognitieve overbelasting en nog veel meer.

Maar waarom zorgen deze apparaatjes voor zo veel miserie? Het korte antwoord: telefoons zijn onmisbaar geworden. We gebruiken ze om dates te vinden, om het nieuws te lezen, om mails op te stellen, om te relaxen en zo veel meer.

Niet alles is zichtbaar

Sommige risico's zijn voor de hand liggend: urenlang naar een schermpje turen is uiteraard slecht voor je ogen. Maar er zijn ook zaken die we niet meteen zien. Een studie uit 2022 vond bijvoorbeeld duizenden verschillende micro-organismen op telefoons, waaronder veel die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Je wast misschien wel je handen nadat je naar het wc gaat, maar hoe vaak ontsmet je je telefoon?

Niet alle risico's zijn oppervlakkig. De stroom van prikkels waar telefoons ons aan blootstellen, hebben een invloed op ons brein. Steeds meer mensen voelen bijvoorbeeld hun telefoon trillen, zelfs wanneer dat niet zo is, omdat ze continu verwachten een melding te krijgen. Ook zorgen telefoons volgens een ander onderzoek voor vergeetachtigheid en kunnen we ons ook minder goed concentreren naarmate we ze meer gebruiken.

Niemand zegt dat je je smartphone in de prullenbak moet gooien. Maar er zijn wel een paar dingen die je kan doen: ontsmet je telefoon regelmatig, lees gewoon de achterkant van de shampoofles als je naar het kleine kamertje gaat en installeer apps die je een waarschuwing geven wanneer je te lang scrollt.