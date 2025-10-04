Ontslagen? Laat je vaststellingsovereenkomst altijd checken

Wanneer je werkzaam bent binnen een bedrijf, dan kan het zo zijn dat er ineens een ontslagbrief op je bureau komt te liggen. Ontslag is vaak een emotionele en onzekere periode, waar je jezelf ook doorheen moet slaan. Tijdens het krijgen van een ontslag krijg je van je werkgever vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Dit is om de arbeidsrelatie te beëindigen. Het is wel van belang dat je dit niet zomaar ondertekent, laat het eerst controleren door een expert. Hieronder lees je waarom de controle zo belangrijk is.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Ben je ontslagen? Dan kan het zijn dat je een vaststellingsovereenkomst krijgt. Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin afspraken staan wat betreft je ontslag. Het is de bedoeling dat hiermee het dienstverband wordt beëindigd met goedkeuring van beide partijen, dus de werkgever en de werknemer. Het is dus eigenlijk een voorstel voor ontslag waar beide partijen het mee eens zijn. In de vaststellingsovereenkomst staan vaak afspraken zoals de ontslagdatum, vergoeding, afspraken over vrijstelling van werk, uitbetalingen van vakantiedagen en een geheimhoudingsplicht.

Waarom een check cruciaal is

Bij het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk om deze niet zomaar gelijk te ondertekenen. De vaststellingsovereenkomst controleren is cruciaal. Er kunnen namelijk zomaar afspraken in staan vermeld die voor jou als werknemer nadelig zijn. Denk aan de financiële belangen. Klopt de transitievergoeding wel? Ook kunnen er soms verkeerde formuleringen instaan die ervoor zorgen dat je geen recht hebt op een WW-uitkering. Daarnaast wordt soms de wettelijke opzegtermijn niet goed toegepast of dat de secundaire arbeidsvoorwaarden niet worden vermeld in de overeenkomst. Dit soort vermeldingen kunnen een nadelig effect hebben voor jou, en daarom is het belangrijk om eerst de vaststellingsovereenkomst te laten checken.

Veelgemaakte fouten bij vaststellingsovereenkomsten

Bij een vaststellingsovereenkomst kan er vaak een fout gemaakt worden door de werkgever. Zo kan het zijn dat je een te korte bedenktijd hebt of het niet benoemen ervan. Daarbij kan het zijn dat er onduidelijke afspraken beschreven staan over bonussen, overuren en vakantiegeld. Verder kan een vaststellingsovereenkomst ook gemaakt worden zonder een positieve referentie-afspraak. Het is voor jou dan niet heel gunstig. Verder kan het ook zijn dat je geen vergoeding krijgt van juridische kosten, terwijl een werkgever dit vaak deels of helemaal betaald. Dit zijn veelgemaakte fouten waar je op verdacht moet zijn bij een vaststellingsovereenkomst.

Hoe werkt een juridische check in de praktijk?