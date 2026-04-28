ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië wil techgiganten belasten voor niet betalen voor nieuws

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 5:27
anp280426029 1
CANBERRA (ANP) - Australië wil techbedrijven Meta, Google en TikTok zwaarder belasten, tenzij zij lokale mediabedrijven gaan betalen voor het delen van artikelen die op hun platforms verkeer genereren. Conceptwetgeving die dat mogelijk moet maken, werd dinsdag gepresenteerd.
Omdat lezers hun nieuws vaker via sociale media verkrijgen, hebben lokale mediabedrijven het steeds moeilijker. Australië wil dat techgiganten hen compenseren.
De Australische premier Anthony Albanese zei dat Meta, Google en TikTok de kans krijgen om overeenkomsten te sluiten met mediabedrijven. Doen ze dat niet, dan geldt een heffing van 2,25 procent op hun omzet in Australië.
loading

POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190

Tweeling sterft arm in arm door elektrocutie.

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

ANP-556111976

Jan Smit heeft allang een ander en plant een nieuw leven in Spanje

xxxl

Ssst – zo kun je stiekem iemands WhatsApp-status bekijken zonder betrapt te worden.

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

Loading