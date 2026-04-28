Australië wil techgiganten belasten voor niet betalen voor nieuws

CANBERRA (ANP) - Australië wil techbedrijven Meta, Google en TikTok zwaarder belasten, tenzij zij lokale mediabedrijven gaan betalen voor het delen van artikelen die op hun platforms verkeer genereren. Conceptwetgeving die dat mogelijk moet maken, werd dinsdag gepresenteerd.

Omdat lezers hun nieuws vaker via sociale media verkrijgen, hebben lokale mediabedrijven het steeds moeilijker. Australië wil dat techgiganten hen compenseren.

De Australische premier Anthony Albanese zei dat Meta, Google en TikTok de kans krijgen om overeenkomsten te sluiten met mediabedrijven. Doen ze dat niet, dan geldt een heffing van 2,25 procent op hun omzet in Australië.