Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

Voor veel koffieliefhebbers is espresso onlosmakelijk verbonden met heet water. Toch blijkt dat misschien helemaal niet nodig. Onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee espresso op kamertemperatuur kan worden gezet, zonder dat dit ten koste gaat van smaak of sterkte.

De techniek maakt gebruik van ultrasoon geluid: geluidsgolven die te hoog zijn voor het menselijk gehoor. Daarmee slaagden de onderzoekers erin om koffie te zetten met een vergelijkbare intensiteit als traditionele espresso, maar met aanzienlijk minder energieverbruik.

Geluidsgolven in plaats van hitte

Bij een gewone espresso wordt heet water onder hoge druk door gemalen koffie geperst. De nieuwe methode werkt anders. Een speciaal apparaat laat de filterdrager van een espressomachine snel trillen. Die trillingen veroorzaken microscopisch kleine luchtbelletjes in het water.

Wanneer deze belletjes uiteenspatten, komen kleine krachten vrij die als het ware over de koffiedeeltjes schrobben. Hierdoor worden smaakstoffen, oliën en cafeïne sneller uit de koffie gehaald. Volgens de onderzoekers neemt geluid daarmee een deel van de rol van warmte over.

Sterke koffie in enkele minuten

De methode lijkt niet op cold brew, waarbij koffie vaak 12 tot 24 uur moet trekken in koud water. Door de ultrasone trillingen duurt het proces slechts 2,5 tot 3 minuten.

De onderzoekers experimenteerden met verschillende maalgroottes, hoeveelheden water en extractietijden om een resultaat te krijgen dat qua smaak en concentratie dicht bij espresso ligt.

Een belangrijk voordeel is het lagere energieverbruik. Omdat het water niet hoeft te worden verhit, kan tot 75 procent energie worden bespaard. Vooral voor producenten van kant-en-klare koffiedranken kan dat interessant zijn.

Proevers merken nauwelijks verschil

Maar hoe smaakt zo'n espresso zonder heet water? Om dat te onderzoeken lieten de wetenschappers ongeveer honderd reguliere koffiedrinkers verschillende koffies blind proeven.

De deelnemers konden de traditionele espresso en de ultrasoon gezette versie nauwelijks van elkaar onderscheiden. Op punten als aroma, smaak, bitterheid en algemene waardering waren er geen significante verschillen.

De conclusie van de onderzoekers is daarom opvallend: een goede espresso hoeft niet per se met heet water te worden gezet. Geluidsgolven lijken een verrassend effectief alternatief te bieden.