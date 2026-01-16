Australisch verbod op sociale media onder 16 jaar lijkt effectief

CANBERRA (ANP/RTR) - Ruim een maand nadat in Australië het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar is ingegaan, zijn ongeveer 4,7 miljoen accounts van Australische tieners gedeactiveerd. Dat meldde de Australische internettoezichthouder vrijdag.

"Vandaag kunnen we aankondigen dat dit werkt," zei premier Anthony Albanese tijdens een persconferentie.

Het gaat om de eerste overheidscijfers over naleving van het verbod. Als platforms dat niet doen, kunnen ze boetes krijgen tot 49,5 miljoen Australische dollar (28,5 miljoen euro). Kinderen of ouders worden niet aansprakelijk gesteld.

Accounts verwijderd

Meta zei eerder dat het ongeveer 550.000 accounts van minderjarigen had verwijderd van Instagram, Facebook en Threads. De minimumleeftijd geldt ook voor YouTube, TikTok, Snapchat en X. Reddit heeft gezegd zich aan de wet te zullen houden, maar heeft wel de Australische overheid aangeklaagd in een poging het verbod ongedaan te maken.

Volgens de internettoezichthouder zijn er nog steeds accounts van minderjarigen actief en is het te vroeg om volledige naleving vast te stellen.