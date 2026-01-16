Taiwan wil strategische partner van VS worden op gebied van AI

WASHINGTON (ANP/RTR) - Taiwan wil een strategische partner van de Verenigde Staten worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat zei de Taiwanese vicepremier ⁠Cheng Li-chiun vrijdag bij een persconferentie in Washington na afloop van onderhandelingen over een handelsakkoord.

De Verenigde Staten en Taiwan hebben volgens Cheng een "uniek" handelsakkoord gesloten. De importtarieven op Taiwanese producten gaan van 20 naar 15 procent en in ruil daarvoor gaan Taiwanese chip- en techbedrijven minstens 250 miljard dollar investeren in uitbreiding van de Amerikaanse productiecapaciteit van halfgeleiders. Ook stelt de overheid van Taiwan 250 miljard dollar beschikbaar aan kredietgaranties voor chipbedrijven om te investeren in de Verenigde Staten.

Het handelsakkoord moet nog langs het Taiwanese parlement en zal waarschijnlijk over een paar weken worden ondertekend, aldus Cheng.