Autoconcern achter Fiat en Opel zet meer in op hybrides

HOOFDDORP (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het autoconcern achter merken als Fiat, Peugeot en Opel, is van plan de productie van transmissiesystemen voor hybride voertuigen op te voeren. Daarmee schaaft het bedrijf verder aan zijn strategische koers, nu de vraag naar volledig elektrische auto's de laatste tijd is verzwakt.

Stellantis streeft ernaar de productie van zijn dubbelekoppelingversnellingsbak die bedoeld is voor hybride wagens met 10 procent te verhogen. Dit heeft Leonardo Rossi, manager van de fabriek in het Italiaanse Mirafiori die dat onderdeel maakt, gezegd tegen financieel persbureau Bloomberg. "Er is een toenemende vraag naar hybrides", benadrukte hij daarbij.

De vraag naar hybride voertuigen is de afgelopen maanden toegenomen, omdat consumenten op zoek zijn naar opties die betaalbaarder zijn en waarbij ze minder afhankelijk zijn van laadpalen en snellaadstations. De uitbreiding van het laadnet gaat in veel landen namelijk traag.

Stellantis werkt al langer aan een uitbreiding van zijn hybride-assortiment. Het is de bedoeling om dit jaar dertig hybride modellen in Europa te hebben. Komende jaren moeten er nog meer modellen bijkomen. Het autoconcern, met hoofdkantoor in Hoofddorp, is in 2021 ontstaan uit de fusie tussen Peugeot SA en Fiat Chrysler. Stellantis voert in totaal veertien automerken, waaronder ook Alfa Romeo, Citroën, Maserati, Dodge en Lancia.