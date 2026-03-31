Autoconcern Stellantis roept wereldwijd 700.000 auto's terug

HOOFDDORP (ANP/DPA) - Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, roept wereldwijd ongeveer 700.000 auto's terug vanwege een mogelijk brandgevaar, maakte de Duitse transportautoriteit KBA bekend. Het probleem zit in een onderdeel waar kortsluiting kan ontstaan als regenwater naar binnen dringt. Hierdoor kan brand in de motorruimte ontstaan.

Of en hoeveel auto's in Nederland worden teruggeroepen, is nog niet bekend. Een woordvoerder van Stellantis was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar. De terugroepactie heeft betrekking op de merken Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Alfa Romeo, Jeep, Fiat en Opel, met bouwjaren 2023 tot en met 2026. In Duitsland moeten ongeveer 80.000 auto's terug naar de garage.

Stellantis informeert de getroffen voertuigbezitters en verzoekt hen contact op te nemen met hun dealer om een afspraak te maken. De herstelwerkzaamheden duren ongeveer dertig minuten en worden kosteloos uitgevoerd.