Frankrijk 'verbaasd' over bericht Trump over weigeren vliegtuigen

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 18:55
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Frankrijk is "verbaasd" over de kritiek van Donald Trump. De Amerikaanse president schreef eerder boos op Truth Social dat Frankrijk weigerde Amerikaanse vliegtuigen met militaire voorraden door het Franse luchtruim te laten vliegen.
"We zijn verbaasd", zegt het kantoor van president Emmanuel Macron over Trumps post. "Frankrijk is sinds dag één niet van standpunt veranderd."
Het Franse leger zei op 5 maart dat Frankrijk geen toestemming zou geven aan Amerikaanse vliegtuigen om gebruik te maken van Franse basissen, als die deel zouden nemen aan aanvallen op Iran. Wel zou het toestemming kunnen geven als de vliegtuigen er zijn om Franse bondgenoten in de regio te verdedigen.
