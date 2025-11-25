Autoverkopen in EU stijgen voor vierde maand op rij

BRUSSEL (ANP) - Het aantal autoverkopen in de Europese Unie is in oktober voor de vierde maand op rij gestegen, meldt de Europese brancheorganisatie ACEA. Door een verkoopstijging van 5,8 procent afgelopen maand ligt het aantal verkochte auto's in de eerste tien maanden van dit jaar op bijna 9 miljoen stuks. Dat is ruim 1 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Ondanks de groei van het aantal verkopen ligt het totale verkoopvolume volgens de brancheorganisatie ver onder het niveau van voor de coronapandemie. Hybrides, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor, bleven het populairst. Tot nu toe zijn dit jaar bijna 16 procent meer van dit type verkocht, goed voor een marktaandeel van 35 procent.

Ook volledig elektrische modellen zijn populairder dan een jaar eerder. Volledig elektrische auto's hebben een marktaandeel van meer dan 16 procent. ACEA noemt dat aandeel "nog altijd te laag voor het tempo dat nodig is voor deze fase van de transitie" naar een schoner wagenpark.