Mensen met minder inkomen of opleiding hebben een slechter gebit

BILTHOVEN (ANP) - Mensen uit lagere inkomensgroepen en met een lager opleidingsniveau hebben een slechter gebit, meldt het RIVM in de Monitor Mondgezondheid. Mensen uit deze groepen poetsen minder regelmatig hun tanden en maken minder gebruik van mondzorg.

Sinds 2023 verzamelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) jaarlijks informatie over de mondgezondheid en het gebit van Nederlanders. Dinsdag publiceert het instituut de resultaten van 2024.

Mensen met een lager inkomen of met basisschool, vmbo of een mbo1-opleiding als hoogste opleidingsniveau poetsten vorig jaar minder vaak minstens twee keer per dag hun tanden dan mensen uit hogere inkomensgroepen of met een hbo- of academische opleiding. Ook gingen ze minder naar een tandarts of mondhygiënist. Ze ervoeren minder vaak een goede mondgezondheid, hadden minder vaak twintig of meer echte tanden en kiezen en hadden vaker een kunstgebit.