AWVN voorziet 'vervelende situaties' bij loontransparantie

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 15:11
DEN HAAG (ANP) - Werkgeversvereniging AWVN denkt dat het wetsvoorstel voor loontransparantie voor "vervelende situaties" op de werkvloer kan zorgen. Ook voorziet de vereniging, net als werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, veel administratieve lasten voor werkgevers.
Werknemers moeten vanaf 2027 meer inzicht krijgen in loonverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het bedrijf. Minister van Sociale Zaken Hans Vijlbrief diende hier donderdag een wetsvoorstel voor in. In het wetsvoorstel wordt niet uitgesloten dat de nieuwe wet ertoe kan leiden dat het loon van individuele werknemers bekend wordt bij collega's.
Het zet werkgevers voor een dilemma als werknemers daar vragen over stellen, denkt een woordvoerder van AWVN. "Misschien is het verschil wel gerechtvaardigd, maar hoe vertel je dat? Dat is heel lastig." Volgens de woordvoerder kan het voor "hele vervelende verhoudingen" in een bedrijf zorgen. Desalniettemin staat de werkgeversvereniging achter het doel van het wetsvoorstel.
