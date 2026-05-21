Griekspoor en Van de Zandschulp ontlopen toptennissers in Parijs

PARIJS (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp ontlopen in de eerste ronde van Roland Garros de grote namen. Griekspoor treft in Parijs voor het eerst in zijn carrière Matteo Arnaldi, de Italiaanse nummer 96 van de wereld. Griekspoor staat zelf 31e. Van de Zandschulp neemt het op tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo, van wie hij drie keer eerder verloor. Het toernooi begint zondag.

Als Griekspoor wint van Arnaldi treft hij in de tweede ronde de Fransman Alexandre Müller of de Griek Stefanos Tsitsipas. De beste tennisser van Nederland bereikte vorig jaar de vierde ronde. Van de Zandschulp, de nummer 53 van de wereld, neemt het bij een zege op tegen een Fransman: Hugo Gaston of Gaël Monfils.

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner stuit in de eerste ronde op de met een wildcard toegelaten Clément Tabur uit Frankrijk. Drievoudig winnaar Novak Djokovic treft Giovanni Mpetshi Perricard, eveneens een Fransman. Titelverdediger Carlos Alcaraz is er niet bij door een blessure.