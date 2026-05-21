Bolle Jos glipt door het net

door Redactie
donderdag, 21 mei 2026 om 5:55
Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leijdekkers (34), aldus De Telegraaf.
Speciale eenheden van de Nationale Politie en Koninklijke Marine verschansten zich voor de kust van West-Afrika op een speciaal 'undercoverschip' na een tip dat Leijdekkers per boot vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia zou varen.
De unieke operatie werd maandenlang voorbereid en had onder meer als doel een einde te maken aan de criminele praktijken van Bolle Jos vanuit Sierra Leone, dat ieder rechtshulpverzoek van Nederland negeert.
Eerder deze maand onderschepten opsporingsdiensten nog een schip met een recordhoeveelheid van dertig ton cocaïne aan boord, die wordt toegeschreven aan Leijdekkers.
De arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Bolle Jos zich niet verplaatste. Justitie zegt exact op de hoogte te zijn van zijn schuilplaats en op hem te blijven jagen. "Zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit", aldus een woordvoerder van het OM.
