Aziatische beurzen omhoog na records op Wall Street

TOKIO (ANP) - De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag flink omhoog na de recordwinsten op Wall Street dinsdag. De beurshandel kreeg vooral steun van sterke bedrijfsresultaten van meerdere techbedrijven en een verdere daling van de olieprijs.

De Japanse Nikkei steeg met ruim 3 procent en de Zuid-Koreaanse beurs won meer dan 4 procent. Dat kwam vooral door stevige koerswinsten van de Zuid-Koreaanse chipfabrikant SK Hynix (plus 8 procent) en elektronicaconcern Samsung, dat bijna 3 procent meer waard werd.

Naar verluidt onderzoeken beide bedrijven of ze chipproductieapparatuur van het Chinese Advanced Micro-Fabrication Equipment kunnen inzetten in hun fabrieken in China. Dat wijst op groeiende concurrentie in de geheugenchipmarkt.

De rally in technologieaandelen in Azië kwam ondanks een tegenvaller voor het Amerikaanse chipbedrijf AMD. Het aandeel daalde in de nabeurshandel met bijna 9 procent. De kwartaalcijfers waren weliswaar beter dan de verwachtingen van analisten, maar konden toch niet voldoen aan de uitzonderlijk hoge verwachtingen van beleggers.