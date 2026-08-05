Kyiv meldt 15 doden door nachtelijke aanvallen Rusland

KYIV (ANP/AFP) - Bij Russische aanvallen in de nacht van dinsdag op woensdag zijn in de Oekraïense hoofdstad Kyiv en omgeving vijftien mensen om het leven gekomen. Dat meldden lokale autoriteiten, waaronder hulpdiensten.

"Veertien mensen kwamen om het leven en 27 raakten gewond tijdens de nachtelijke aanval van de vijand" net buiten Kyiv, meldden de Oekraïense hulpdiensten op Telegram. Eerder had het militaire bestuur van Kyiv al gemeld dat een vrouw om het leven was gekomen door een Russische aanval.

Beide partijen hebben de afgelopen weken hun aanvallen over lange afstand opgevoerd. Zo heeft Rusland volgens een analyse van persbureau AFP in juli het gebruik van raketten meer dan verdubbeld. Oekraïne heeft zijn drone-aanvallen op civiele infrastructuur, zoals olie- en gasinstallaties en logistieke knooppunten in Rusland, geïntensiveerd.