Aziatische restaurants bij verkeerde rechter met zaak tegen Staat

DEN HAAG (ANP) - Aziatische restaurants hebben een tegenvaller te verwerken gekregen in hun rechtszaak tegen de Staat over het schrappen van een gunstige regeling voor het halen van koks van buiten de Europese Unie. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat ze met hun klacht bij het verkeerde adres waren. In plaats van de civiele rechter moet de bestuursrechter over dit soort zaken oordelen.

Aziatische restaurants stapten naar de rechter omdat de regering vorig jaar een regeling schrapte die bestond om gespecialiseerde koks van buiten de EU naar Nederland te kunnen halen. Aziatische restaurants konden voorheen voor een kok uit Azië makkelijker een werk- en verblijfsvergunning halen dan andere restaurants. Daardoor vrezen de restaurants moeilijker geschikte koks voor bijvoorbeeld de Chinese of Thaise keuken te kunnen vinden.

De Staat zegt goede redenen te hebben voor het schrappen van de regeling. Die zou namelijk misstanden in de horecasector in de hand werken, meldde de Arbeidsinspectie.