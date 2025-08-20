Zijn getrouwde mensen echt gelukkiger en gezonder?

Decennia aan onderzoek wijst uit: getrouwde mensen zijn gelukkiger en gezonder. Maar komt dat omdat ze getrouwd zijn of omdat gelukkige mensen vaker trouwen. Een nieuwe studie wijst richting dat laatste.

Psycholoog Charlie Huntington en zijn collega's van de universiteit van Denver volgden 168 koppels die binnen afzienbare tijd gingen trouwen. Hun studie verscheen in de Journal of Family Psychology. Volgens de verzamelde data maakt een huwelijk niet gelukkiger of gezonder.

De onderzoekers ontdekten dat zowel mannen als vrouwen zich gezonder voelen in de verlovingsperiode. Waarschijnlijk omdat ze dan gezonder leven in aanloop naar het huwelijk. Zo drinken ze minder alcohol in die periode. Maar na de bruiloft vervallen ze al snel weer in hun oude gewoonten.

Wat psychisch welzijn betreft krijgen vrouwen een opkikker in de tijd voor het huwelijk, maar kort daarna zakt het geluksniveau weer naar het niveau van voor de verloving. Mannen rapporteren wel een hoger gelukscijfer in de maanden na het huwelijk, maar het is niet duidelijk of dat aanhoudt.

Onrealistische verwachtingenVolgens Huntington ondersteunen de data de aanname niet dat een huwelijk gezonder en gelukkiger maakt. Het lijkt er meer op dat mensen die gezond en gelukkig zijn eerder een fijne partner vinden met wie ze trouwen, omdat dit nu eenmaal aantrekkelijke kenmerken zijn voor een levensgezel. Ongezonde, ongelukkige mensen zullen minder snel een liefde zoeken en vinden.

De onderzoekers concluderen ook dat veel mensen, met name vrouwen, met onrealistische verwachtingen in het huwelijksbootje stappen. Als je denkt dat je pas echt gelukkig zult zijn als je getrouwd bent met je grote liefde, volgt er vaak teleurstelling. Nadat de wittebroodsweken voorbij zijn, komen mensen vaak weer op hetzelfde geluksniveau uit als voor hun huwelijk.

Het komt erop neer dat een gezond gelukkig huwelijk voortkomt uit gezonde, gelukkige mensen. Als je zelf gelukkig bent, is de kans groter dat je iemand vindt om een sterke relatie mee op te bouwen, aldus de onderzoekers.