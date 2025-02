Baas Ahold waarschuwt voor hogere prijzen VS bij heffingen Trump

ZAANDAM (ANP) - Supermarktconcern Ahold Delhaize verwacht dat mogelijke Amerikaanse importheffingen op producten uit Mexico en Canada kunnen leiden tot prijsstijgingen voor Amerikaanse consumenten. Dat heeft topman Frans Muller van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, maar ook meerdere Amerikaanse ketens woensdag gezegd in een interview met persbureau Reuters.

"Als er tarieven komen op Mexicaans fruit en groenten of Canadese papierproducten, dan zullen we een inflatoir effect zien in die categorieën", aldus Muller. Zijn bedrijf, dat in de Verenigde Staten ketens als Food Lion, Stop & Shop en Hannaford exploiteert, overweegt meer producten van de Amerikaanse westkust en staten als Florida in de schappen te leggen, mochten Mexicaanse producten minder concurrerend worden.

Ahold Delhaize kwam woensdag ook met resultaten. Het concern zag zijn verkopen in het vierde kwartaal van vorig jaar amper groeien. Dit was voornamelijk te wijten aan een omzetdaling in de VS, waar het bedrijf ongeveer twee derde van zijn inkomsten genereert.