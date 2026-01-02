Baas Duitse handelskamers: huidig klimaatbeleid schaadt industrie

BERLIJN (ANP/DPA) - De voorzitter van het Duitse netwerk van handelskamers heeft opgeroepen tot een verandering in het klimaat- en energiebeleid bij de oosterburen, met de waarschuwing dat de huidige koers grote delen van de Duitse industrie kan schaden. "Ik denk dat we nu hebben ingezien hoe de weg die we volgen, zonder correctie, belangrijke delen van de industrie kapotmaakt", zei Peter Adrian, voorzitter van de Duitse Kamer van Industrie en Handel (DIHK), tegen het Duitse persbureau dpa.

Volgens hem moet de regering in Berlijn stoppen met "de betweter uit te hangen voor de rest van de wereld". De DIHK is niet tegen het doel om klimaatneutraal te worden, benadrukte hij, maar bekritiseert de weg ernaartoe en de hoge kosten die ermee gemoeid zijn.

Adrian pleitte voor een internationaal gecoördineerd klimaatbeleid. Hoewel Duitsland zijn CO2-uitstoot met 48 procent heeft verminderd ten opzichte van het niveau van 1990, hebben veel andere geïndustrialiseerde landen hun uitstoot juist verhoogd, onderstreepte hij.