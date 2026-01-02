ECONOMIE
Bijna alle nieuw verkochte auto's in Noorwegen elektrisch

Economie
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 10:47
anp020126079 1
OSLO (ANP/RTR) - Bijna alle nieuwe auto's die vorig jaar werden verkocht in Noorwegen waren elektrisch aangedreven. Volgens de Noorse wegenautoriteit was 96 procent van de nieuw verkochte personenauto's volledig elektrisch. Dat was een jaar eerder nog 89 procent.
Tesla was voor het vijfde jaar op rij marktleider in Noorwegen, met een aandeel van ruim 19 procent. Daarna komt Volkswagen met een marktaandeel van meer dan 13 procent. Volvo staat op de derde plaats met bijna 8 procent van de Noorse automarkt.
Het kleine aantal auto's met benzine- of dieselmotoren dat werd verkocht, betreft bijvoorbeeld voertuigen voor politie en andere nooddiensten.
De verkoop van elektrische auto's wordt in Noorwegen gestimuleerd met belastingvoordelen. Vanaf dit jaar zijn bepaalde voordelen afgeschaft, waardoor autokopers in Noorwegen afgelopen jaar nog wilden profiteren van de geldende regels.
