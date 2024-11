Banengroei VS zwakt af tot laagste niveau in bijna 4 jaar

WASHINGTON (ANP/RTR) - De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober flink afgezwakt. Volgens het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid kwamen er vorige maand slechts 12.000 banen bij. Dat is de zwakste banengroei sinds december 2020.

De lage banengroei volgde op een zeer sterke groei in september. In die maand kwamen er nog 223.000 banen bij. Dat was de sterkste groei in zes maanden. Economen hadden vooraf al gewaarschuwd dat de banengroei in oktober waarschijnlijk wordt gedrukt door orkanen en stakingen in de VS. Desondanks viel de groei veel lager uit dan verwacht. Zij rekenden in doorsnee op 113.000 nieuwe banen in oktober.