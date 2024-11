Vaccinaties tegen polio in Noord-Gaza hervat

NEW YORK (ANP) - De vaccinatiecampagne tegen polio in Noord-Gaza wordt zaterdag hervat, meldt de kinderorganisatie van de Verenigde Naties, UNICEF. Vorige maand moest het vaccineren worden stilgelegd door voortdurende bombardementen en beperkte toegang tot het gebied.

Om de campagne voort te zetten, is een humanitaire pauze afgesproken. De pauze geldt alleen voor Gaza-Stad. Daarmee is het gebied veel kleiner dan bij de eerste vaccinatieronde in Noord-Gaza.

De afgelopen weken zijn minstens 100.000 mensen uit Noord-Gaza naar Gaza-Stad geëvacueerd. Naar schatting 15.000 kinderen onder de 10 jaar blijven in moeilijk bereikbare gebieden zoals Jabalia, Beit Lahiya en Beit Hanoun. Zij zullen deze ronde van de campagne niet bereikt worden, wat de effectiviteit van de campagne bedreigt, stelt UNICEF in een verklaring. Ondanks de gevaarlijke omstandigheden is de vaccinatiecampagne cruciaal om de verspreiding van het poliovirus, dat eerder dit jaar in Gaza is vastgesteld, tegen te gaan.