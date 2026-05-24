Bangladesh wil biedingen bedrijven voor verkennen oliereserves

Economie
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 14:22
DHAKA (ANP/AFP) - Bangladesh heeft internationale bedrijven zondag uitgenodigd om biedingen uit te brengen voor de verkenning van olie- en gasreserves. Daarmee probeert het land een brandstoftekort te verminderen dat is ontstaan door de blokkade van de Straat van Hormuz.
Het tekort heeft geleid tot lange rijen bij tankstations en stroomuitval. Het Zuid-Aziatische land importeert 95 procent van zijn olie en gas, waarvan een groot deel uit het Midden-Oosten. Sinds de oorlog in die regio eind februari begon, varen bijna geen olietankers meer door de Straat van Hormuz. "Brandstof is de belangrijkste motor voor ontwikkeling", zei energieminister Iqbal Hassan Mahmood tijdens een persconferentie.
Bangladesh stelde jaren geleden zijn maritieme grenzen vast, maar loopt op het gebied van exploratie op zee nog altijd achter op buurlanden. Een aanbesteding uit 2024 trok weinig belangstelling. De regering heeft de voorwaarden nu herzien om ze aantrekkelijker te maken voor buitenlandse investeerders.
