Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

De hypotheekrenteaftrek voelt voor veel huiseigenaren als iets vanzelfsprekends: je betaalt rente , trekt die af in box 1 en krijgt via de Belastingdienst een deel terug. Maar er zit een harde houdbaarheidsdatum op dat voordeel. Sinds 2001 geldt een maximale termijn van 30 jaar renteaftrek per leningdeel, en die grens begint de komende jaren voor honderdduizenden mensen pijnlijk dichtbij te komen.

1. Plotseling hogere netto maandlasten

Voor wie een eigen woning kocht rond of vóór 2001, kan de aftrek al in 2031 stoppen. De rente die je dan nog betaalt, mag je niet langer aftrekken, waardoor je netto maandlasten in één klap fors kunnen stijgen.

Adviseurs laten zien dat een netto last van bijvoorbeeld 1.000 euro zomaar kan opspringen naar rond de 1.600 euro zodra de aftrek wegvalt, afhankelijk van je rente en inkomenssituatie. Dat is geen paar tientjes, maar een structurele ingreep in je maandbudget.

2. Extra hard als je bijna met pensioen gaat

De 30‑jaarstermijn valt voor veel mensen precies samen met een andere mijlpaal: pensionering. Juist op het moment dat je inkomen daalt, loopt het fiscale voordeel af.

Rekenvoorbeeld uit recent onderzoek: daalt een gezamenlijk netto inkomen van 5.000 naar 4.000 euro en stijgt je netto hypotheeklast van 1.000 naar 1.600 euro, dan gaat het aandeel van je inkomen dat naar de hypotheek gaat van 20 naar 40 procent. Dat maakt je financieel veel kwetsbaarder, zeker als ook zorgkosten en energielasten verder oplopen.

3. Je weet misschien niet eens wannéér het stopt

Nog een probleem: veel mensen hebben geen idee wanneer hun 30 jaar precies eindigt. Uit onderzoek onder huiseigenaren met een (deels) aflossingsvrije hypotheek blijkt dat een meerderheid niet weet wanneer de hypotheekrenteaftrek vervalt.

Dat is ook niet zo vreemd. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 houdt de Belastingdienst pas vanaf 2013 de hypotheekgeschiedenis goed digitaal bij; alles daarvoor is vaak incompleet. Tussentijds verhuizen, oversluiten, samenwonen of scheiden maakt het helemaal een puzzel. Toch ligt de bewijslast bij jou: kun jij niet aantonen wanneer je recht op aftrek eindigt, dan kan de Belastingdienst de aftrek weigeren.

4. Aflossingsvrij? Dan ben je extra kwetsbaar

Voor nieuwe hypotheken geldt: wie annuïtair of lineair in 30 jaar aflost, is na 30 jaar klaar en heeft dan geen schuld meer. Maar voor oudere, (deels) aflossingsvrije hypotheken geldt: de schuld blijft staan, de aftrek verdwijnt.

Vanaf 2031 verliezen de oudste aflossingsvrije leningen – vooral afgesloten vóór 2001 – hun renteaftrek. Bij veel huiseigenaren blijft dan een flinke aflossingsvrije restschuld over die voortaan in box 3 valt. De rente is niet meer aftrekbaar, terwijl de schuld je vermogen drukt. Dat voelt als dubbel pech.

5. Naheffingen als je “per ongeluk” te lang aftrekt

Een extra venijnig risico: als jij – uit onwetendheid – gewoon doorgaat met renteaftrek claimen na het verstrijken van de 30 jaar, kan dat later leiden tot forse naheffingen.

Omdat de Belastingdienst niet alle gegevens heeft, worden fouten niet altijd direct gesignaleerd. Maar als er wél een controle komt en blijkt dat je aftrek al eerder had moeten stoppen, kun je jaren belasting moeten terugbetalen, met rente en eventueel boete. De brave burger die “gewoon de vooraf ingevulde gegevens volgt”, kan zo alsnog de klos zijn.

6. Je leencapaciteit kan tegenvallen bij een verhuizing

Ook als je wilt verhuizen, kan de 30‑jaarstermijn je dwarszitten. Hypotheekverstrekkers moeten sinds 2021 rekening houden met het moment waarop jouw renteaftrek stopt.

Koop je een nieuw huis terwijl je binnen tien jaar de einddatum van je renteaftrek bereikt, dan gaat je leencapaciteit omlaag. Je kunt dus minder lenen dan je misschien verwacht, juist in een markt waar huizenprijzen hoog zijn. Voor doorstromers met een oudere hypotheek kan dat het verschil betekenen tussen die gewilde volgende stap of noodgedwongen blijven zitten waar je zit.

7. Wat kun je wél doen?

Een paar concrete stappen om te voorkomen dat de 30‑jaarstermijn jou overvalt: