Bankaandelen en cryptobedrijven stuwen Wall Street

NEW YORK (ANP) - Bankaandelen en cryptobedrijven behoorden maandag tot de grote winnaars op de effectenmarkten in New York. Beleggers hopen dat de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis leidt tot minder strenge regelgeving voor de bankensector. Trump heeft al onder meer soepelere regulering van cryptovaluta beloofd.

Ondernemingen als cryptobeurs Coinbase en cryptominers als Mara Holdings en Riot Platforms stegen tot bijna 30 procent, dankzij de aanhoudende opmars van de bitcoin. De grootste en bekendste cryptomunt ter wereld klom naar een nieuw recordniveau van meer dan 84.000 dollar.

De algehele stemming op Wall Street was opnieuw positief, na de sterke opmars afgelopen week die volgde op de verkiezingswinst van Trump. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 44.293,13 punten, onder leiding van de banken JPMorgan Chase (plus 1 procent) en Goldman Sachs (plus 2,2 procent). De hoofdindex tikte vrijdag al voor het eerst in de geschiedenis de 44.000 puntengrens aan. De breder samengestelde S&P 500-index sloot 0,1 procent hoger op 6001,35 en techgraadmeter Nasdaq won eenzelfde percentage op 19.298,76 punten. Beide graadmeters sloten daarmee op nieuwe recordstanden.