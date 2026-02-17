ECONOMIE
Iran: weg naar mogelijk akkoord met VS ingeslagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 17:17
anp170226142 1
GENÈVE (ANP/AFP) - Iran en de VS zijn een pad naar een deal ingeslagen. Dat zegt de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi in Genève, waar de landen onder leiding van bemiddelaar Oman spraken over de Iraanse nucleaire ambities.
Volgens Araghchi is er overeenstemming tussen de landen over enkele "leidende principes", waarmee de weg naar een mogelijke overeenkomst openligt. De bewindsman noemde de gesprekken "constructiever" dan eerder overleg, twee weken geleden.
In een reactie op de besprekingen zegt Oman dat er "goede voortgang" is gemaakt dinsdag. "Tijdens de indirecte onderhandelingen tussen Iran en de VS in Genève vandaag is voortgang gemaakt in het vaststellen van gedeelde doelen en relevante technische zaken", aldus buitenlandminister Badr Albusaidi.
Aanval
De VS willen al lange tijd dat Iran zijn kernprogramma inperkt, uit vrees dat het land heimelijk kernwapens produceert. In juni vielen de VS en Israël met zware bommen mogelijke productielocaties aan. Araghchi herhaalde dinsdag dat die aanval "in schril contrast" staat met het internationaal recht.
Teheran is er niet op uit om kernwapens te ontwikkelen of te kopen, herhaalde Araghchi ook dinsdag weer. "Die passen op geen enkele manier in de Iraanse veiligheidsstrategie", aldus de minister.
Derde gespreksronde
In aanloop naar de gesprekken zei Iran dat het Amerikaanse standpunt wat betreft Teherans atoomprogramma "realistischer" was geworden. De VS zouden het recht op "vreedzaam gebruik van kernenergie" erkennen, inclusief de verrijking van uranium.
Een datum voor een derde gespreksronde ligt er nog niet, aldus Araghchi. Die zal volgen als beide landen voldoende hebben kunnen werken aan een conceptvoorstel en deze met elkaar hebben uitgewisseld.
