BBB en SGP verwerpen handelsovereenkomst tussen EU en Mercosur

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Europarlementariërs van BBB en SGP verwerpen de handelsovereenkomst van de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden. Zij hebben vooral grote moeite met de gevolgen ervan voor de Europese boeren. "Dit akkoord is slecht voor onze boeren. Het is namelijk voor hen onmogelijk om te concurreren met de boeren in Zuid-Amerika", zegt BBB-Europarlementariër Jessika van Leeuwen.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft soortgelijke kritiek. "Dit akkoord leidt tot een ongelijk speelveld en ondermijning van Europese productiestandaarden. Met name Europese boeren komen zo op achterstand te staan."

De fractievoorzitter van de liberale Europese fractie Renew, Valérie Hayer, zegt op X dat de overeenkomst "in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar is. Het straft de toch al kwetsbare landbouwsectoren, negeert wederkerigheid en de klimaatuitdaging."

De centrumrechtse EVP is juist blij met het akkoord. Dat is "goed nieuws voor consumenten, economische groei en werkgelegenheid in Europa", zegt Europarlementariër Gabriel Mato, die voor het parlement hoofdonderhandelaar was voor het handelsverdrag.