ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bedrijfsinvesteringen krimpen weer na forse stijging

Economie
door anp
maandag, 22 september 2025 om 7:27
anp220925048 1
DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in juli met 3,9 procent gekrompen, na een forse stijging in de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandelijks de omstandigheden peilt rondom investeringen, is er vooral minder geld gestoken in gebouwen. Ook in overig wegvervoer zoals vrachtauto's, opleggers en busjes werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder.
De daling volgt op een sterke toename van de investeringen van 10 procent in juni. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli had in 2025 evenveel werkdagen als in 2024. Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen in september minder ongunstig waren dan in juli. Dat kwam volgens het statistiekbureau vooral doordat de stijging van de export van goederen groter was.
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

ANP-532160190

Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

anp210925124 1

Netanyahu tegen westerse leiders: er komt geen Palestijnse staat

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

anp210925052 1

Ook monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den Haag

Loading