Bedrijfsinvesteringen krimpen weer na forse stijging

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in juli met 3,9 procent gekrompen, na een forse stijging in de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandelijks de omstandigheden peilt rondom investeringen, is er vooral minder geld gestoken in gebouwen. Ook in overig wegvervoer zoals vrachtauto's, opleggers en busjes werd minder geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De daling volgt op een sterke toename van de investeringen van 10 procent in juni. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli had in 2025 evenveel werkdagen als in 2024. Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen in september minder ongunstig waren dan in juli. Dat kwam volgens het statistiekbureau vooral doordat de stijging van de export van goederen groter was.