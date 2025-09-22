ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland (en de gewonen Russen) gaat een zware winter tegemoed

Politiek
door Ans Vink
maandag, 22 september 2025 om 7:46
shutterstock_2470230001
Omdat het in november 2023 niet helemaal lukt om Oekraïne in drie dagen onder de voet te lopen, zoals Poetin verwachtte, zit Rusland vast in een oorlog die het niet meer kan winnen
Rusland gaat een ongekend zware winter tegemoet. De Russische economie stevent af op een crisis die het regime van Vladimir Poetin diep kan raken. Door de oorlog tegen Oekraïne zijn de reserves van het land snel geslonken, terwijl de inkomsten uit olie en gas opdrogen door westerse sancties en prijsplafonds. Volgens Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, dreigen tekorten aan brandstoffen, staal en voedsel: “Het geld is simpelweg op. Aan de inkomstenkant zien we dat olie en gas steeds minder opleveren. De sancties bijten nu écht.”
Naast de macro-economische problemen is de situatie voor de bevolking nijpend. In de helft van de Russische provincies zijn al serieuze brandstoftekorten, deels door gerichte aanvallen van Oekraïne op olie-infrastructuur. Dit dreigt de bevoorrading van het dagelijks leven én het leger te stokken. De rente in Rusland is tot 17 procent gestegen, waardoor lenen voor bevolking en bedrijven vrijwel onmogelijk is.
De Russische winter, die het Kremlin traditioneel weinig hinder bezorgde, wordt nu juist een risico. De infrastructuur, zoals elektriciteitsnetten en waterleidingen, is slecht onderhouden en kan op veel plekken kapotvriezen. Een uitputtingsslag dreigt: wie houdt het het langst vol, Rusland of Oekraïne?
  • Poetins oorlogskas bestaat nog uit zo’n 30 miljard dollar, vooral aandelen in slecht presterende staatsbedrijven.
  • Zo’n kwart van de raffinagecapaciteit ligt plat, met grote gevolgen voor provincies en het leger.
Intern wijst men op “scheuren in het regime” van Poetin, die deze winter zichtbaar groter kunnen worden. Voor het eerst sinds de jaren ’90 lijkt het Kremlin serieus te wankelen. Analisten waarschuwen voor economische druk, met risico op tekorten, inflatie en interne spanningen.
CategorieStand winter 2025Situatie 2023
Oorlogsreserves$650 mld → $30 mld$650 mld
Rente17%7-9%
Raffinage plat25%10%

Lees ook

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’
'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’'Poetin heeft denkfout gemaakt, er komt geen Russisch herfstoffensief’
Bloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sanctiesBloomberg: Russische economie bezwijkt onder oorlog en sancties
Rusland verliest de oorlog – maar niet van OekraïneRusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne
loading

POPULAIR NIEUWS

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

ANP-532160190

Twee tekenen dat je te veel geeft in een relatie en te weinig terugkrijgt

anp210925124 1

Netanyahu tegen westerse leiders: er komt geen Palestijnse staat

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Trump verliest misschien zijn race tegen de klok

anp210925052 1

Ook monumentale Binnenhof beschadigd door rechtse rellen in Den Haag

Loading