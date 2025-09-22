Omdat het in november 2023 niet helemaal lukt om Oekraïne
in drie dagen onder de voet te lopen, zoals Poetin
verwachtte, zit Rusland
vast in een oorlog die het niet meer kan winnen
Rusland gaat een ongekend zware winter tegemoet. De Russische economie stevent af op een crisis
die het regime van Vladimir Poetin diep kan raken. Door de oorlog tegen Oekraïne
zijn de reserves van het land snel geslonken, terwijl de inkomsten uit olie en gas opdrogen door westerse sancties en prijsplafonds. Volgens Hans van Koningsbrugge
, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek, dreigen tekorten aan brandstoffen, staal en voedsel: “Het geld is simpelweg op. Aan de inkomstenkant zien we dat olie en gas steeds minder opleveren. De sancties bijten nu écht.”
Naast de macro-economische problemen is de situatie voor de bevolking
nijpend. In de helft van de Russische provincies zijn al serieuze brandstoftekorten, deels door gerichte aanvallen van Oekraïne op olie-infrastructuur. Dit dreigt de bevoorrading van het dagelijks leven én het leger te stokken. De rente in Rusland is tot 17 procent gestegen, waardoor lenen voor bevolking en bedrijven vrijwel onmogelijk is.
De Russische winter, die het Kremlin traditioneel weinig hinder bezorgde, wordt nu juist een risico. De infrastructuur, zoals elektriciteitsnetten en waterleidingen, is slecht onderhouden en kan op veel plekken kapotvriezen. Een uitputtingsslag dreigt: wie houdt het het langst vol, Rusland of Oekraïne?
- Poetins oorlogskas bestaat nog uit zo’n 30 miljard dollar, vooral aandelen in slecht presterende staatsbedrijven.
- Zo’n kwart van de raffinagecapaciteit ligt plat, met grote gevolgen voor provincies en het leger.
Intern wijst men op “scheuren in het regime” van Poetin, die deze winter zichtbaar groter kunnen worden. Voor het eerst sinds de jaren ’90 lijkt het Kremlin serieus te wankelen. Analisten waarschuwen voor economische druk, met risico op tekorten, inflatie en interne spanningen.
|Categorie
|Stand winter 2025
|Situatie 2023
|Oorlogsreserves
|$650 mld → $30 mld
|$650 mld
|Rente
|17%
|7-9%
|Raffinage plat
|25%
|10%