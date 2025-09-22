Omdat het in november 2023 niet helemaal lukt om Oekraïne in drie dagen onder de voet te lopen, zoals Poetin verwachtte, zit Rusland vast in een oorlog die het niet meer kan winnen

Naast de macro-economische problemen is de situatie voor de bevolking nijpend. In de helft van de Russische provincies zijn al serieuze brandstoftekorten, deels door gerichte aanvallen van Oekraïne op olie-infrastructuur. Dit dreigt de bevoorrading van het dagelijks leven én het leger te stokken. De rente in Rusland is tot 17 procent gestegen, waardoor lenen voor bevolking en bedrijven vrijwel onmogelijk is.

De Russische winter, die het Kremlin traditioneel weinig hinder bezorgde, wordt nu juist een risico. De infrastructuur, zoals elektriciteitsnetten en waterleidingen, is slecht onderhouden en kan op veel plekken kapotvriezen. Een uitputtingsslag dreigt: wie houdt het het langst vol, Rusland of Oekraïne?

Poetins oorlogskas bestaat nog uit zo’n 30 miljard dollar, vooral aandelen in slecht presterende staatsbedrijven.

Zo’n kwart van de raffinagecapaciteit ligt plat, met grote gevolgen voor provincies en het leger.

Intern wijst men op “scheuren in het regime” van Poetin, die deze winter zichtbaar groter kunnen worden. Voor het eerst sinds de jaren ’90 lijkt het Kremlin serieus te wankelen. Analisten waarschuwen voor economische druk, met risico op tekorten, inflatie en interne spanningen.