Bedrijven haven Rotterdam klagen over trage en dure keuringen

ROTTERDAM (ANP) - Bedrijven in de Rotterdamse haven klagen dat het erg lang duurt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) lading heeft gekeurd. Ook leven er "veel zorgen" over de stevige prijsverhogingen van deze keuringen komend jaar, meldt Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied.

Volgens de bedrijven zit in een kwart van de containers in de haven voeding. Deze voedingsmiddelen moeten door de NVWA worden gekeurd voordat ze de Europese markt op mogen.

Maar omdat de doorlooptijden van de keuringen eigenlijk al sinds de Brexit toenemen en deze bovendien flink duurder worden, ziet de belangenclub dat lading begint uit te wijken naar andere havens. "Met name Antwerpen, maar soms ook naar Duitsland en Frankrijk, omdat men daar sneller opereert en de kosten voor ondernemers lager zijn."

500 euro

Het laten keuren van een container vlees of vis door de NVWA zou hier volgend jaar bijna 500 euro kosten. De kosten voor dezelfde keuring in Antwerpen zouden nog geen 200 euro bedragen.

De bedrijven vragen aandacht voor dit probleem in een brief aan de Tweede Kamer. Die brief is opgesteld door het Agrarisch Import Platform (AIP), waarin zeventien ondernemersorganisaties waaronder Deltalinqs zijn vertegenwoordigd.

De organisaties stellen graag mee te willen denken hoe het anders kan. "Een verdere verhoging van tarieven, terwijl de dienstverlening structureel achterblijft, is echter onacceptabel", staat in de brief.