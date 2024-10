Nieuwe Hezbollahleider zegt strijdplan voorganger voort te zetten

BEIROET (ANP/AFP) - De nieuwe leider van Hezbollah, Naim Qassem, is van plan om de strijd van zijn voorganger voort te zetten. Dat heeft hij gezegd in zijn eerste toespraak in zijn nieuwe rol. Qassems voorganger Hassan Nasrallah was dertig jaar lang de leider van de beweging, tot hij vorige maand werd gedood bij een Israëlische aanval.

"Mijn werkprogramma is een voortzetting van het werkprogramma van onze leider Sayyed Hassan Nasrallah", aldus Qassem. Hij beloofde door te gaan met "het oorlogsplan" dat Nasrallah en de rest van de Hezbollahtop hebben opgesteld.

Dinsdag maakte Hezbollah bekend dat Qassem door een bestuurlijke raad was aangemerkt als de nieuwe leider van de beweging. Hij was al sinds 1991 de tweede man binnen de beweging. Waar Qassem zich momenteel bevindt, is niet bekend.