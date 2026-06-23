Bedrijven nemen maatregelen voor bezorgers tegen de hitte

DEN HAAG (ANP) - Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen om bezorgers te ontzien tijdens de warme dagen. Onder meer bezorgers van boodschappen en pakketjes mogen extra pauzes houden en krijgen extra water mee, komt naar voren uit een rondvraag van het ANP.

Zowel supermarkten als pakketdiensten zeggen dat hun bezorgers alle ruimte krijgen om extra te pauzeren. Ook worden ze geattendeerd op het drinken van water, het opzoeken van koele plekken en aanpassing van het werktempo.

Volgens Weeronline kan op meerdere plekken in het land een superhittegolf optreden. Daarbij is het vijf aaneengesloten dagen 30 graden of warmer en worden op drie van die dagen maxima van 35 graden of meer bereikt. Vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag geldt in het midden en zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte.