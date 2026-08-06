WhatsApp slokt mogelijk tientallen gigabytes op zonder dat je het doorhebt: zo zet je de functie uit

Steeds meer smartphonegebruikers lopen tegen hetzelfde probleem aan: de opslag raakt vol, terwijl het niet direct duidelijk is waardoor. Vaak worden foto's of video's uit de galerij als eerste verwijderd, maar volgens nieuwe informatie blijkt de echte boosdoener ergens anders te zitten. Vooral WhatsApp-kanalen kunnen ongemerkt enorme hoeveelheden opslagruimte innemen.

Wie meerdere WhatsApp-kanalen volgt, ontvangt dagelijks een stroom aan video's, spraakberichten, stickers en afbeeldingen. Veel van deze bestanden worden lokaal opgeslagen, ook als je ze nauwelijks bekijkt. Na verloop van tijd kan dat oplopen tot honderden megabytes of zelfs meerdere gigabytes aan data.

Omdat deze bestanden verspreid staan opgeslagen, merken veel gebruikers pas dat er een probleem is wanneer hun toestel aangeeft dat de opslag bijna vol is.

Opruimen via de galerij is niet zonder risico

Een veelgebruikte manier om ruimte vrij te maken is het verwijderen van foto's en video's uit de galerij. Bij Android-telefoons kan dat echter onbedoelde gevolgen hebben.

Media die afkomstig is uit WhatsApp wordt vaak gekoppeld aan gesprekken. Wanneer zulke bestanden via de galerij worden verwijderd, kunnen ze ook uit de betreffende chat verdwijnen. Daardoor bestaat de kans dat persoonlijke foto's of video's voorgoed verloren gaan, terwijl grote bestanden uit gevolgde kanalen gewoon op het toestel blijven staan.

WhatsApp werkt aan slimmer opslagbeheer

Om dat probleem aan te pakken test WhatsApp momenteel een nieuwe functie in Android-bètaversie 2.26.30.4. Die moet het eenvoudiger maken om precies te zien welke bestanden de meeste ruimte innemen.

Gebruikers kunnen media straks sorteren op bestandstype, zoals video's, stickers of spraakberichten. Ook wordt zichtbaar welke kanalen verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van het opslaggebruik. Onnodige bestanden kunnen vervolgens met enkele tikken worden verwijderd, zonder dat complete gesprekken hoeven te worden opgeschoond.

Daarnaast maakt de nieuwe functie het mogelijk om meerdere kanalen tegelijk leeg te maken. Vastgezette of belangrijke berichten blijven daarbij behouden.

Zo voorkom je dat WhatsApp je opslag vol laat lopen

Hoewel de nieuwe optie nog niet voor iedereen beschikbaar is, kun je nu al maatregelen nemen om te voorkomen dat je telefoon onnodig vol raakt.

Schakel op een iPhone het automatisch opslaan van ontvangen media uit via Instellingen > Chats > Opslaan in Foto's.

Zet op Android Mediazichtbaarheid uit, zodat ontvangen bestanden niet automatisch in de galerij verschijnen.

Wis regelmatig de cache van WhatsApp via de instellingen van je smartphone. Daarmee verwijder je tijdelijke bestanden zonder je gesprekken of media kwijt te raken.

Bekijk af en toe welke WhatsApp-kanalen je nog volgt. Kanalen die je nauwelijks opent, kunnen ongemerkt veel opslagruimte blijven gebruiken.

Kleine controle kan veel opslag opleveren

Wie regelmatig WhatsApp gebruikt, verzamelt ongemerkt een grote hoeveelheid mediabestanden. Door automatische downloads te beperken en af en toe de opslag op te schonen, blijft je toestel sneller werken en voorkom je dat je onverwacht zonder vrije ruimte komt te zitten. Zodra de nieuwe beheerfunctie voor iedereen beschikbaar is, wordt het bovendien een stuk eenvoudiger om precies te zien waar al die opslagruimte naartoe gaat.