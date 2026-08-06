Zo kan een westers dieet darmkanker in de hand werken: onderzoekers ontdekken ontbrekend puzzelstukje

Een dieet met veel vet en rood of bewerkt vlees en weinig vezels vergroot al langer het risico op darmkanker. Maar waarom precies? Duitse wetenschappers denken nu een belangrijk biologisch mechanisme te hebben ontdekt.

Er blijken bepaalde darmbacteriën een stof te produceren die de groei van tumoren kan stimuleren. Het gaat om deoxycholzuur (DCA), een stof die ontstaat wanneer specifieke darmbacteriën galzuren uit de lever omzetten.

Galzuren zijn nodig om vetten te verteren. Een klein deel komt uiteindelijk in de dikke darm terecht, waar sommige bacteriën ze omzetten in DCA. Eerder was al bekend dat mensen met darmkanker vaak hogere concentraties van deze stof hebben, maar nu lijkt ook duidelijker hoe dat verband ontstaat.

De onderzoekers voerden experimenten uit bij genetisch gemodificeerde varkens en muizen die een verhoogd risico op darmkanker hadden. Dieren die een westers dieet kregen, ontwikkelden meer darmtumoren en hadden hogere DCA-waarden. Ook deelden de cellen in de darmwand zich sneller, een proces dat de kans op tumorvorming vergroot.

Toen de wetenschappers galzuren met een medicijn uit de darm verwijderden, nam die overmatige celdeling af. Daarnaast bleek dat muizen waarin DCA-producerende bacteriën aanwezig waren, meer darmtumoren kregen dan muizen zonder deze bacteriën.

Meer vezels eten

Ook in menselijke darmweefsels die in het laboratorium werden gekweekt, zorgden deze bacteriën voor een sterkere groei van darmcellen. Bovendien analyseerden de onderzoekers ontlastingsmonsters van ruim 2.100 mensen. Genen van bacteriën die DCA produceren kwamen duidelijk vaker voor bij mensen met darmkanker dan bij gezonde deelnemers.

Toch waarschuwen de onderzoekers dat het onderzoek nog geen direct oorzakelijk verband bij mensen bewijst. De dierproeven werden uitgevoerd bij dieren die al aanleg hadden voor darmkanker, en het is nog veel te vroeg om te concluderen dat medicijnen of behandelingen die zich richten op deze bacteriën darmkanker kunnen voorkomen.

Wel versterken de resultaten het bestaande voedingsadvies. Een voedingspatroon rijk aan vezels, groenten, fruit en volkorenproducten en met minder rood en bewerkt vlees blijft volgens wetenschappers de beste manier om het risico op darmkanker te verkleinen.