Zo groot is het verschil in spaargeld met en zonder kinderen

Kinderen kosten een vermogen, luidt de aanname. Toch is de spaarpot van gezinnen maar een fractie kleiner dan die van stellen zonder kinderen. Het echte breukvlak ligt ergens anders: bij wie er alléén voor staat.

Nederlanders sparen graag, maar niet iedereen even makkelijk. Wie de spaartegoeden per huishoudtype naast elkaar legt, ziet iets anders dan het cliché voorspelt. Het verschil tussen wel en geen kinderen bestaat, maar het is bescheiden. Het verschil tussen samen en alleen is dat allerminst.

De cijfers per huishouden

Onderstaande bedragen zijn bank- en spaartegoeden per huishouden, stand 1 januari 2024. Het gemiddelde ligt telkens fors boven de mediaan, omdat een kleine groep zeer vermogende huishoudens het gemiddelde omhoogtrekt. De mediaan — het middelste huishouden — laat zien wat doorsnee is.

Huishouden Gemiddeld Mediaan Alle huishoudens € 54.700 € 21.500 Alleenstaand € 36.500 € 10.800 Eenoudergezin € 33.600 € 9.900 Paar zonder kind € 75.700 € 37.100 Paar met kind(eren) € 63.600 € 31.100

„Een stel met kinderen heeft doorsnee € 6.000 minder achter de hand dan een stel zonder. Dat is zestien procent, geen afgrond.”

Kinderen kosten minder buffer dan gedacht

Paren zonder kinderen komen uit op een mediaan van € 37.100, paren met kinderen op € 31.100. Een verschil van € 6.000, oftewel zo'n zestien procent. Gezien de kosten van een kind — kinderopvang, kleding, sport, een grotere woning — is dat opvallend weinig. Verklaring: gezinnen zitten vaak in de leeftijdsfase waarin het inkomen stijgt, en twee inkomens vangen veel op.

Bij alleenstaanden is het verschil nog kleiner. Een alleenstaande zonder kind heeft doorsnee € 10.800 op de rekening, een eenoudergezin € 9.900. Nog geen duizend euro verschil.

Samenwonen is het echte spaarvoordeel

De grote scheidslijn loopt niet langs kinderen, maar langs het aantal volwassenen in huis. Meerpersoonshuishoudens komen uit op een mediaan van € 30.500, eenpersoonshuishoudens op € 10.800. Wie de huur, de energierekening, de verzekeringen en het internetabonnement deelt, houdt simpelweg meer over. Een tweede volwassene levert financieel meer op dan een kind kost.

„Een eenoudergezin haalt met € 9.900 de aanbevolen buffer níet. Precies de groep met de minste marge voor tegenslag.”

Waar het schuurt

De adviesbuffer voor onverwachte uitgaven ligt rond € 10.500 voor een alleenstaande en circa € 14.000 voor een gezin met twee kinderen. Leg dat naast de cijfers en de conclusie is ongemakkelijk: het doorsnee eenoudergezin (€ 9.900) en de doorsnee alleenstaande (€ 10.800) zitten op of onder die grens. Een kapotte wasmachine, een autoreparatie en een maand minder werk zijn samen genoeg om die buffer leeg te trekken.

Paren zitten er ruim boven, met of zonder kinderen. Het beeld van het financieel uitgeknepen gezin klopt dus maar half. Uitgeknepen wordt vooral wie in zijn eentje een huishouden draait.

Waarom de mediaan telt Het gemiddelde spaartegoed van alle huishoudens bedraagt € 54.700, de mediaan € 21.500. Dat gat van ruim € 33.000 ontstaat doordat een kleine groep met zeer grote tegoeden het gemiddelde optilt. Voor de vraag "hoe doe ik het vergeleken met anderen?" is de mediaan de eerlijkere meetlat. De cijfers over 2024 zijn voorlopig; definitieve cijfers en het jaar 2025 volgen later.

Wie zijn eigen positie wil wegen, kijkt dus niet naar het gemiddelde en niet naar de buren, maar naar de mediaan van het eigen huishoudtype — en naar de vraag of drie maanden vaste lasten gedekt zijn.

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