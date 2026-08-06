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Wat je doet tussen je 45 en 65ste kan dementie met meer dan 12 jaar uitstellen

gezondheid
door Pieter Immerzeel
donderdag, 06 augustus 2026 om 9:30
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Gezond leven op middelbare leeftijd kan veel meer opleveren dan alleen een lager risico op hart- en vaatziekten. Een grote internationale studie laat zien dat drie simpele leefstijlfactoren samen kunnen zorgen voor gemiddeld bijna 13 extra jaren zonder dementie.
Onderzoekers uit de Verenigde Staten en China volgden ruim 12.400 volwassenen gedurende gemiddeld 26 jaar. Hun conclusie: mensen die tussen hun 45e en 65e een normale bloeddruk hadden, geen diabetes ontwikkelden en niet rookten, bleven gemiddeld tot 12,6 jaar langer vrij van dementie dan mensen met alle drie de risicofactoren.
Volgens de onderzoekers draait het vooral om de gezondheid van de bloedvaten. Hoge bloeddruk, diabetes en roken beschadigen de bloedvaten, waardoor ook de hersenen minder goed worden beschermd. Mensen met meer van deze risicofactoren kregen niet alleen eerder dementie, maar overleden ook vaker op jongere leeftijd.
Toch bewijst het onderzoek niet dat de drie factoren dementie rechtstreeks veroorzaken of voorkomen. Wel levert het sterke aanwijzingen op dat een gezonde leefstijl in de middelbare leeftijd een belangrijke rol speelt.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Opvallend waren ook de verschillen tussen bevolkingsgroepen. Vrouwen leefden gemiddeld langer zonder dementie dan mannen. Daarnaast hadden witte deelnemers gemiddeld meer dementievrije jaren dan zwarte deelnemers, wat volgens de onderzoekers wijst op bestaande gezondheidsverschillen. Gerichte preventie zou daarom juist voor kwetsbare groepen veel winst kunnen opleveren.
Wereldwijd krijgen jaarlijks ongeveer 10 miljoen mensen de diagnose dementie. Door de vergrijzing zal dat aantal de komende decennia verder stijgen. Daarom richten onderzoekers zich steeds vaker niet alleen op de vraag óf iemand dementie krijgt, maar ook op hoe lang het begin van de ziekte kan worden uitgesteld.
Bron: Science Alert

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