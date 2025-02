Bedrijven vragen om actie: sterke industrie meer dan ooit nodig

DEN HAAG (ANP) - Bedrijven doen woensdag een dringend beroep op de politiek om snel met maatregelen te komen om de Nederlandse industrie vooruit te helpen. Volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW is een sterke industrie meer dan ooit nodig, nu de Amerikaanse president Donald Trump een hard handelsbeleid voert terwijl Nederland met allerlei andere problemen kampt.

Woensdagmiddag is er een bijeenkomst bij de lobbyclub in Den Haag, waar ondernemers, werknemers en lokale politici in gesprek gaan met minister Hermans van Klimaat en Groene Groei en Tweede Kamerleden. Het bedrijfsleven hoopt dat er snel besluiten kunnen worden genomen om "de neergaande trend" te keren. De industriële productie in Nederland laat al anderhalf jaar krimp zien.

"Gezien de geopolitieke ontwikkelingen kunnen Nederland en Europa niet zonder eigen producten en eigen energie", benadrukt VNO-NCW in een verklaring. "Maar juist nu gaat het niet goed met de industrie in Nederland. Door allerlei obstakels, zoals de hoge elektriciteitskosten, lopen bedrijven vast en blijven verduurzamingsplannen op de plank."

De ondernemers beklagen zich vooral over een concurrentieachterstand ten opzichte van het buitenland. "Vooral met de hoge energietarieven loopt Nederland zwaar uit de pas. Maar ook extra nationale heffingen, zoals de CO2-heffing en de plasticheffing, maken het lastig concurreren. Daarnaast stagneert de aanleg van infrastructuur zoals aansluitingen voor elektriciteit, CO2-opslag en waterstof. Dat komt mede door het onvoorspelbare en uitgebreide vergunningenmoeras dat Nederland is geworden."