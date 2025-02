Trump-senator: 'we moeten Poetin executeren in plaats van met hem onderhandelen'

Twee prominente GOP-senatoren, Sen. Roger Wicker van Mississippi en Sen. John Kennedy van Louisiana, bekritiseerden de Russische president Vladimir Poetin en lijken te breken met president Donald Trump over onderhandelingen in het vredesakkoord om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Zonder hen heeft Trump nog maar een minieme meerderheid in de senaat, waar de republikeinen 53 zetels hebben en de Democraten en onafhankelijken 47 zetels.

Wicker is voorzitter van de belangrijke Senaatscommissie die gaat over het leger. Hij heeft gisteren een vernietigend oordeel geveld over de Russische president Vladimir Poetin. Volgens hem moet de dictator worden geëxecuteerd in plaats dat Trump met hem gaat onderhandelen, schrijven CNN en Newsmax.

Eerder was Wicker al uiterst kritisch over de minister van defensie en diens gestuntel vorige week bij de NAVO.

"Hegseth zal een geweldige minister van Defensie worden, hoewel hij niet mijn keuze was voor deze baan. Maar hij maakte een beginnersfout in Brussel. Ik weet niet wie zijn toespraak heeft geschreven – het is iets wat Tucker Carlson geschreven zou kunnen hebben, en Carlson is een dwaas. Ik heb liever dat we geen onderhandelingsposities weggeven voordat we echt beginnen te praten over het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.'

De positie van oud-senaatsleider Mitch McConnell op dit onderwerp is nog onduidelijk. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat hij Trump steunt als deze het buitenlands beleid dat McConnell 40 jaar heeft gesteund afbreekt.

Er zijn signalen dat sommige aspecten van Trumps beleid op weerstand zullen stuiten.