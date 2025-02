Ingezameld geld symbolisch overhandigd aan gedupeerden Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Bij de stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve in Den Haag hebben zo'n tien gedupeerden van de explosies aan de Tarwekamp woensdagmiddag een cheque in ontvangst genomen met geld dat voor hen is opgehaald tijdens een inzamelingsactie. Het bedrag is bedoeld voor in totaal 44 getroffen huishoudens en ondernemers, van wie een deel dus woensdag bij de symbolische overhandiging aanwezig was.

Iedere gedupeerde krijgt een bedrag van 15.219 euro. Eerder ging het om 15.572 euro, maar onlangs meldde zich nog een gedupeerde waardoor het geld over meer mensen verdeeld moest worden.

In totaal is voor de gedupeerden van de explosies bijna 700.000 euro opgehaald. De lokale hulpstichting Lichtpuntjes van Mariahoeve zamelde 654.000 euro in en de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties voegde daar nog 45.500 euro aan toe. Van het totaalbedrag ging een deel naar de organisatie Doneeractie, voor de kosten van de onlinecrowdfunding.