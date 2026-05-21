ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden

Samenleving
door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 11:04
anp210526111 1
DEN HAAG (ANP) - Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde tijdelijk niet nadat er eind vorige maand tijdens militaire oefeningen in onder meer Gelderland en Noord-Brabant natuurbranden waren uitgebroken. Het ministerie meldt wel voorwaarden te hebben gesteld aan oefenen met explosieven en andere brandbare materialen. Het mag alleen wanneer de weersomstandigheden het toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft.
Als er opnieuw extreme droogte is "blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, zonder uitzondering, voorlopig verboden". Intussen werkt het ministerie aan aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn.
Eind april brak op meerdere plekken brand uit na oefeningen van Defensie. De brandweer kon pas na dagen het sein brand meester geven, nadat op het Artillerie Schietkamp in 't Harde brand was uitgebroken. De provincie Noord-Brabant riep Defensie op met urgentie de droogteprotocollen te herzien.
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

Scherm­afbeelding 2026-05-21 om 05.51.34

Franse Moeder zet zoontjes (3 en 5) geblindoekt uit de auto in Portugal uit en verdwijnt

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

234000173_m

Van kantoor tot collegezaal: waarom we ons steeds slechter kunnen concentreren

shutterstock_753013399

Knipperende remlichten en ‘afleidingscamera’: nieuwe auto's doen veel zelf, ook als je dat niet wilt

178098828_m

Goed nadenken voor je handelt levert vaak slechtere besluiten op

Loading