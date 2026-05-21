DEN HAAG (ANP) - Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde tijdelijk niet nadat er eind vorige maand tijdens militaire oefeningen in onder meer Gelderland en Noord-Brabant natuurbranden waren uitgebroken. Het ministerie meldt wel voorwaarden te hebben gesteld aan oefenen met explosieven en andere brandbare materialen. Het mag alleen wanneer de weersomstandigheden het toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft.

Als er opnieuw extreme droogte is "blijven activiteiten met explosieven, open vuur en pyrotechniek, zonder uitzondering, voorlopig verboden". Intussen werkt het ministerie aan aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn.

Eind april brak op meerdere plekken brand uit na oefeningen van Defensie. De brandweer kon pas na dagen het sein brand meester geven, nadat op het Artillerie Schietkamp in 't Harde brand was uitgebroken. De provincie Noord-Brabant riep Defensie op met urgentie de droogteprotocollen te herzien.