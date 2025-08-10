Beleggers dumpen bedrijven die het moeilijk krijgen door AI

NEW YORK (ANP) - De opkomst van kunstmatige intelligentie jaagt niet alleen de beurskoers van een AI-bedrijf als Nvidia flink op. Beleggers zijn ook begonnen met het dumpen van aandelen waarvan kenners denken dat de vraag naar hun diensten zal afnemen naarmate AI-toepassingen wijder verspreid raken, staat in een analyse van financieel persbureau Bloomberg.

Dit geldt bijvoorbeeld voor websitemaker Wix.com, digitalebeeldenbedrijf Shutterstock en softwareconcern Adobe. Wix.com en Shutterstock zijn dit jaar op de beurs al zeker een derde minder waard geworden, terwijl de koersen op Wall Street in brede zin juist omhoog zijn gegaan.

De beurswaarde van Adobe is bijna een kwart gezakt door zorgen dat klanten zullen overstappen op AI-platforms die beelden en video's kunnen genereren, zoals Coca-Cola heeft gedaan met een door AI gemaakte advertentie. ManpowerGroup, waarvan de uitzendactiviteiten kunnen lijden onder toenemende automatisering, verloor dit jaar daarnaast al 30 procent op de beurs.