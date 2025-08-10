ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beleggers dumpen bedrijven die het moeilijk krijgen door AI

Economie
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 16:10
anp100825078 1
NEW YORK (ANP) - De opkomst van kunstmatige intelligentie jaagt niet alleen de beurskoers van een AI-bedrijf als Nvidia flink op. Beleggers zijn ook begonnen met het dumpen van aandelen waarvan kenners denken dat de vraag naar hun diensten zal afnemen naarmate AI-toepassingen wijder verspreid raken, staat in een analyse van financieel persbureau Bloomberg.
Dit geldt bijvoorbeeld voor websitemaker Wix.com, digitalebeeldenbedrijf Shutterstock en softwareconcern Adobe. Wix.com en Shutterstock zijn dit jaar op de beurs al zeker een derde minder waard geworden, terwijl de koersen op Wall Street in brede zin juist omhoog zijn gegaan.
De beurswaarde van Adobe is bijna een kwart gezakt door zorgen dat klanten zullen overstappen op AI-platforms die beelden en video's kunnen genereren, zoals Coca-Cola heeft gedaan met een door AI gemaakte advertentie. ManpowerGroup, waarvan de uitzendactiviteiten kunnen lijden onder toenemende automatisering, verloor dit jaar daarnaast al 30 procent op de beurs.
Vorig artikel

Er is meer turbulentie tijdens het vliegen: deze vliegroutes zijn het ergst

Volgend artikel

Netanyahu belooft 'de klus te klaren' tegen Hamas

POPULAIR NIEUWS

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

shutterstock_2632761603

Rijden in de bergen: zo gebruik je je versnellingen bij klimmen, dalen en parkeren Met tips van ANWB en bergwegen-etiquette.

59b41fc0-b68b-433c-89c0-3ec4e5e8df91_amsterdam_stad_hitte_zomer_toerist_shutterstock_224299396_750x400

Hittegolven zijn de dodelijkste weersomstandigheden in Europa: Hoe steden zich aanpassen

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen