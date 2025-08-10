Netanyahu belooft 'de klus te klaren' tegen Hamas

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat Israël geen andere keuze heeft dan "de klus te klaren" en Hamas te verslaan, gezien de weigering van Hamas om de wapens neer te leggen.

Netanyahu sprak zich tegenover de internationale pers uit over een onlangs aangekondigd nieuw militair plan om Gaza-Stad in te nemen, met naar eigen zeggen als doel alle gijzelaars te bevrijden en Hamas te verslaan. De premier specificeerde dat het nieuwe offensief gericht is op het aanpakken van twee resterende Hamas-bolwerken. Ook zei hij dat Israël het aantal distributiepunten voor humanitaire hulp wil uitbreiden.

Critici van het nieuwe plan wijzen erop dat dit plan in strijd is met het internationaal recht en dat het werkelijke doel van Israël is om de Palestijnse bevolking uit de Gazastrook te verjagen.