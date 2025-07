Beleggers op Wall Street wachten op Fed en bedrijfsresultaten

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse beleggers namen maandag gas terug, in aanloop naar een stroom bedrijfscijfers en het rentebesluit van de Federal Reserve later deze week. Het aanvankelijke enthousiasme over de handelsdeal tussen de Europese Unie en de VS ebde in de loop van de dag langzaam weg.

In die deal is een Amerikaanse importheffing van 15 procent afgesproken voor Europese goederen. Dat tarief is lager dan de 30 procent waarmee president Donald Trump eerder dreigde. Een aantal soorten goederen is vrijgesteld van de heffingen, zoals chipapparatuur, vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Trump sprak over "een goede deal voor iedereen". De Amerikaanse heffingen op de import van staal en aluminium blijven wel onveranderd op 50 procent. Trump waarschuwde maandag ook voor wereldwijde heffingen van 15 tot 20 procent voor landen waarmee geen handelsakkoord wordt gesloten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 44.837,56 punten. De S&P 500 sloot een fractie hoger op 6389,77 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent op 21.178,58 punten.