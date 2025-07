B&B Vol liefde: Rayisa kijkt te diep in een kopje koffie en Eveline krijgt Robs sullige broer op bezoek

Magda moet weer een hele uitzending uitventen wat een aanpakker ze is. Als ook nog de woorden 'echte Rotterdammer' en 'niet lullen maar poetsen' vallen. weet je: dit wordt een lange aflevering.

Fons heeft het er ook helemaal mee gehad. "De koffie zat er nog maar amper in of het was van: ik heb nog wel een klusje voor jullie." Het exitgesprek kon dus niet uitblijven en het verloopt hilarisch. Zij wil hem uitleggen waarom hij naar huis moet. Hij heeft daar helemaal geen behoefte aan. Maar Magda zou Magda niet zijn als ze er niet gewoon overheen walst. Ze vindt hem lief, zegt ze, daar ligt het niet aan, herhaalt ze drie keer. Maar het hele punt: er blijken twee vormen van energie. Zij loopt de hele dag te hollen en hij zit het liefst op zijn achterste. En er is natuurlijk niks mis mee dat je traag op gang komt maar... Fons pakt fluitend zijn spullen. "Ik hoop dat je snel over je teleurstelling heen bent", klinkt het nog. Sorry maar we hebben zelden een man vrolijker zien vertrekken.

Tijd om tandjes te poetsen

Bij Dick is de kogel door de kerk: Karin is te saai. Hij voelt niet de behoefte om nog meer over haar te weten te komen. Dat snappen we, maar het lijkt ook een beetje alsof Karin niet helemaal op haar gemak is met de camera erbij. En of mondhygiëniste Sharon nou verlossing gaat brengen? De health freak kan zich al snel niet inhouden en begint te ratelen over wanneer je je tanden moet poetsen, hoe goed ze aan de arme kindjes heeft gedacht en dat ze graag zelfhulpboeken leest, tja.

Rayisa heeft ergens de klok horen luiden, maar weet niet waar de koffiedrab hangt. Ze wil in Illya's koffie kijken. Hij schuift meteen zijn kopje toe, maar eerst moet de koffie op zijn, maakt ze duidelijk. En in de paar druppels die achterblijven, ziet ze bergen, zijn tuin, maar ze mist zijn kasteel. De camera zoomt veelbetekenend in op de bodem van het kopje. De Zeeuw reageert zoals we hem kennen. "Ik ben zo niet, bij mij is het: kopje is leeg en hup in de vaatwasser." Bij ons ook hoor Illya, je hoeft je echt niet te verontschuldigen. Dan moet ook nog zijn hand gelezen worden. Ze gaat wanhopig op zoek naar een teken dat hij rijk kan worden en gelukkig daar vindt ze het: een of ander driehoekje. En dan mag de struise Oekraïense ook nog de jacuzzi in. Weinig mensen zo niet-romantisch in/bij een bubbelbad gezien. Hij brengt een lekker glaasje wijn, maar zelf gaat hij naast het bad op een bankje zitten en legt hij met veel pijn en moeite zijn telefoon weg.

Arme Eveline

Bij Eveline gaat het van kwaad tot erger. Rob was al niet bepaald een match made in heaven, maar met Arie lijkt zijn nog sulligere grote broer binnen te zijn gestapt. "Mooie ogen, echt wel mijn type", klinkt het dapper. Net als bij Rob in het begin. Arie komt niet veel verder dan dat hij echt een hele goede reis heeft gehad. Rob vond tenminste nog alles superleuk. Wat ze wel gemeen hebben: ook Arie is op slag verliefd. Twee van die types achter je aan, help. Maar gelukkig kunnen we van Arie, die in de bloemen zit, nog wat leren: het groen is de basis van een boeket, niet de opvulling, hoe durf je het te denken.