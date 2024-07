Beleggers opgelucht dat winst Le Pen minder sterk is dan gevreesd

AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn maandag met duidelijke koerswinsten aan de handel begonnen, ondanks een radicaal-rechtse overwinning in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen van Frankrijk. Beleggers lijken er echter op te speculeren dat het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen moeite zal hebben om een ​​regelrechte meerderheid te behalen bij de Franse verkiezingen.

De belangrijkste beursgraadmeter in Parijs stond kort na de opening van de handel 2,6 procent hoger. De AEX-index in Amsterdam won 0,4 procent tot 927,70 punten. Verder was er in Frankfurt een plus van 1 procent te zien en de MidKap, met daarin de middelgrote fondsen in Amsterdam, steeg 1,4 procent tot 872,39 punten.

De afgelopen tijd was er onrust op de beurs in Parijs door zorgen bij beleggers over de Franse overheidsfinanciën bij een overwinning van RN. Maar de overwinning van RN was minder groot dan sommige peilingen eerder hadden aangegeven.