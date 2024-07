Ook zo'n last van fruitvliegjes? Dit kun je er tegen doen

Je dénkt dat je de boel brandschoon hebt gemaakt. Al je fruit ligt in de koelkast, dus hoe kan het nu dat er nog steeds fruitvliegjes boven je aanrecht zweven? Ze komen toch echt alleen van buiten naar binnen als ze iets ruiken waar ze trek in hebben.

Fruitvliegjes houden van lekker warm zomerweer én van fruitsuiker, maar ook van andere (plantaardige) zoetigheid. Let dus op dat je de volgende dingen uit je huis verwijdert of in de koelkast legt: overrijp, rot en beschimmeld fruit en groente, wijn- of bierrestjes, druppels geknoeid vruchtensap, verwelkte bloemen of dorre blaadjes van planten, potgrond of plantenvoeding, koffieresten en bedorven voedsel in de vuilnisbak.

Is het dan toch zo ver, dan zijn hier een aantal tips om van de fruitvliegjes af te komen: