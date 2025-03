Beleidsmaker: ECB houdt opties open in snel veranderende wereld

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de snelle veranderingen in de wereld scherp in de gaten bij nieuwe besluiten over het rentetarief. Dat heeft de Franse centralebankpresident François Villeroy de Galhau, tevens beleidsmaker bij de ECB, vrijdag gezegd. Zijn opmerkingen volgen een dag nadat de ECB het belangrijkste rentetarief opnieuw heeft verlaagd.

"Voor de toekomst houden we onze opties open", zei Villeroy vrijdag tegen het Franse radiostation Radio Classique. "We moeten klaarstaan om snel te handelen en te reageren, zoals we sinds vorig jaar juni hebben gedaan." Hij benadrukte verder dat er sprake is van "enorme onzekerheid" en dat het geen tijd is voor de "automatische piloot".

De ECB verlaagde de rente donderdag met een kwart procentpunt, van 2,75 procent naar 2,5 procent. Het was de zesde verlaging van deze grootte sinds juni vorig jaar, waarmee de centrale bank de kwakkelende economie van het eurogebied wil ondersteunen. De volgende vergadering van de ECB vindt plaats in april.